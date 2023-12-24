В древности люди отрезали себе пальцы, молясь божествам

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 26 0

Археолог Коллард: люди в эпоху палеолита ампутировали пальцы в ходе ритуалов

В древности люди отрезали себе пальцы, молясь божествам

Фото: www.globallookpress.com / Peter Giovannini

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Где практиковалось членовредительство при молитвенных обрядах?

Наши древние предки отрезали себе пальцы, проводя обряды поклонения божествам. Речь идет о представителях эпохи палеолита в Западной Европе.

Доказательством стали сотни наскальных рисунков, на которых отпечатаны травмированные руки.

«Есть убедительные доказательства того, что эти люди могли специально ампутировать себе пальцы в ходе ритуалов, призванных вызвать помощь сверхъестественных сущностей», — сообщил изданию The Guardian профессор-археолог Марк Коллард из Университета Саймона Фрейзера в Ванкувере.

Отмечается, что недавно ученый презентовал доклад, основанный на личной теории членовредительства на конференции Европейского общества эволюции человека. Спикер представил в качестве доказательства рисунки рук, созданных около 25 тысяч лет назад во Франции и Испании. На каждом из 200 отпечатков отсутствовал как минимум один палец.

Заключение исследователя основывалось на его первоначальной идее, сформированной в 2018-м, о том, что наши доисторические предки целенаправленно проводили ампутации, чтобы умиротворить божества.

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В древности люди отрезали себе пальцы, молясь божествам

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