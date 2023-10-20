«Содержит знак»: как первобытные женщины вели «календарь беременности» в пещерах

Исследователи пришли к выводу, что изображения эпохи палеолита показывают знаки рождения и смерти.

В Башкирии по рисункам на стенах расшифровали календари беременности первобытных женщин. Об этом агентству РИА Новости рассказал доцент Уфимского университета науки и технологий Айрат Багаутдинов.

По словам ученого, исследования рисунков на стенах Каповой пещеры на Южном Урале позволили прийти к выводу, каким образом женщины отмечали беременность, рождение и смерть в эпоху палеолита. Причем первобытным художником, создающим рисунки, была женщина, ведь зачастую изображения на стенах показывают культ материнства и эмоциональную составляющую.

«В Каповой пещере преобладающее количество знаков — это трапеция. Нами установлено, что это календарь беременности животных и женщины. Календарь успешной беременности содержит знак рождения ребенка или детеныша — „Y“, а календарь неудачной беременности (перевернутая трапеция) содержит знак смерти плода или ребенка — „⅄“. Знак смерти „⅄“ рядом с трапецией означает гибель матери», — отметил специалист.

Рисунки и знаки нарисованы в соответствии с трехмерным восприятием пространства первобытным человеком, добавил Багаутдинов. Так, вперед означает прогресс, назад — регресс, налево — прогресс, направо — регресс, вниз — прогресс, вверх — регресс, объясняет ученый.

Также Багаутдинов указывает на тот факт, что первобытные люди ориентировались на абстрактное мышление, знали счет и могли составлять лунный календарь. При этом начало года они исчисляли с весны, когда у животных проходил брачный период.

А охоту свою планировали таким образом, чтобы убить самку мамонта после рождения ее детеныша, которого оставляли как свою будущую добычу.

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