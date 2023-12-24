Не первая жертва: подробности убийства девушки в центре Москвы

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 18 0

Убитая в центре Москвы девушка стала уже четвертой жертвой

Не первая жертва: подробности убийства девушки в центре Москвы

Фото: www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazov

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Возможно, задержанный оказался серийным маньяком. В каких еще преступлениях его подозревают?

В центре Москвы произошло громкое убийство. Жертва незадолго до смерти смогла дозвониться по видеосвязи своей подруги и сообщить, что ее убивают. 5-tv.ru стало известно, что девушка оказывала интимные услуги за деньги.

Конфликт между «ночной бабочкой» и ее клиентом произошел на фоне стоимости вечера. По телефону девушка назвала одну цену, но когда увидела мужчина вживую, то решила попросить больше денег. По версии следствия, то очень обидело клиента, и он достал нож и несколько раз ударил им девушку. После убийства мужчину задержали.

Оказалось, что ранее подозреваемый в убийстве уже был судим. В 2010 его также задержали после убийства двух женщин легкого поведения. Жертвами стали две женщины из Санкт-Петербурга. Изначально мужчина хотел обокрасть «ночных бубочек», но они это заметили. Мужчина тогда также орудовал ножом.

После этого случая убийца 13 лет пробыл в психбольнице, из которой вышел совсем недавно.

По данным следственного комитета Москвы, задержанный причастен и к другому убийству. Во время допроса он признался, что зарезал девушку в одной из гостиниц столицы. Только после допроса тело несчастной нашли. Сейчас следователи и криминалисты работают на мести преступления.

В ближайшее время к убийце-рецидивисту предъявят обвинения, а суд рассмотрит вопрос о том, чтобы арестовать мужчину.

Ранее 5-tv.ru более подробно рассказывал о подробностях жестокого убийства в центре Москвы.

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