«Больная любовь»: в суде готовятся поставить точку в деле актера Бенграфа и его жены

В Подмосковье готовятся поставить точку в громком судебном процессе, который уже называют уникальным. Актера и его супругу могут признать виновными в смерти друг друга. На этом настаивает обвинение.

Знакомые считают: пара была так погружена в театральную жизнь, что творчество и личные эмоции нередко переплетались. Корреспондент «Известий» Антон Шлячков — о трагическом финале семейной драмы.

Дело, которое слушается в Мытищинском городском суде, не зря прозвали уникальным. Скамья подсудимых пустует. Обвиняемые мертвы. Владислав и Евгения Бенграфы зарезали друг друга. Перед судом с последним словом выступили их родственники. Первой — мама девушки.

— Он ее догонял, потому что раны спины, раны плеч. Понятное дело, что не она на него напала. Да, возможно, она превысила свои силы, защищаясь. Но тем не менее, она защищалась.

В социальных сетях не было ни намека, что в паре разлад. Наоборот, в начале года Евгения поделилась этими фотографиями. На кадрах Бенграфы обнимаются, целуются и катаются на санках.

Их объединяла неподдельная любовь к искусству. Вместе работали в мытищинском театре «ФЭСТ». Она — гримером, он — актером.

«Я его взял как кандидата. Я его посмотрел: хороший, способный парень. Тихий, спокойный мальчик, интеллигентный. Я бы даже сказал — робкий», — сказал художественный руководитель театра драмы и комедии «ФЭСТ» Игорь Шаповалов.

Но за красочным фасадом стояли постоянные ссоры и недопонимания. Последнее время Бенграфы даже жили раздельно.

«Больная любовь была. Он очень был ревнив», — сказала мать Евгении Бенграф Ольга Сучкова.

Евгения решила уйти от мужа. Владислав был против. Роковая ссора между молодоженами произошла 19 апреля.

Евгения находилась в квартире одна. Гостей не ждала. Примерно в час ночи услышала стук в дверь. Это был Владислав. Он вошел внутрь, и между супругами разгорелась ссора. От криков даже проснулись соседи. Но вскоре на этаже стало подозрительно тихо.

Позже выяснилось: бытовой конфликт перерос в поножовщину. В пылу ссоры супруги зарезали друг друга.

На место расправы прибыли полицейские. Им пришлось вскрывать дверь, так как замок был закрыт изнутри. Это кадры следственных действий. Повсюду разбросаны вещи, посуда. На полу лужи крови. По данным журналистов, Владислав нанес жене 29 ударов ножом.

Стражи порядка не исключают, что первой за нож могла схватиться сама Евгения. На теле Владислава было 25 ножевых ранений. Следователи возбудили сразу два уголовных дела. В умышленном убийстве посмертно подозревают обоих супругов.

«Владислав был неконфликтным человеком. Следствием не установлено, кто первым нанес удар, поэтому мы считаем, что Владислав не виноват, и то, как его описывают, — это все неправда», — сказала адвокат семьи Бенграфа Ксения Никандрова.

Сегодня суд должен поставить точку в этом непростом деле. Решение по делу Евгении объявят через несколько часов. А незадолго до этого служители Фемиды выслушают последнее слово родственников Владислава.

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