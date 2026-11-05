Список иконы Петроградских юристов-новомучеников передали Казанскому собору

Казанскому собору Петербурга торжественно передали список уникальной иконы. На ней изображены три петроградских правозащитника, которых расстреляли в августе 1922-го.

Юристы тогда встали перед сложнейшим выбором. С одной стороны — новая власть, которая стремилась изъять церковные ценности и помочь голодающим. С другой — правовые нормы, с которыми инициатива большевиков вступала в противоречие.

Юрий Новицкий, Иоанн Ковшаров и архимандрит Сергий остались верны букве закона. По итогам резонансного Петроградского процесса юристов приговорили к расстрелу.

«Героизм, который они проявили, подтолкнул к мысли, чтобы их подвиг, конкретно этих трех юристов, увековечить. Надо сказать, что вот эта икона уже стала символом правового Петербурга», — сказал адвокат, президент фонда иконы святых новомучеников Петроградских юристов Артем Баконин.

Спустя 70 лет после расстрела приговор отменили. Правозащитников реабилитировали и причислили к лику святых. А уже в следующем году покровителям всех юристов в России появится памятник в Петербурге.

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