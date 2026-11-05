Список иконы Петроградских юристов-новомучеников передали Казанскому собору

Эфирная новость 28 0

Правозащитники были расстреляны в 1922 году.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Казанскому собору Петербурга торжественно передали список уникальной иконы. На ней изображены три петроградских правозащитника, которых расстреляли в августе 1922-го.

Юристы тогда встали перед сложнейшим выбором. С одной стороны — новая власть, которая стремилась изъять церковные ценности и помочь голодающим. С другой — правовые нормы, с которыми инициатива большевиков вступала в противоречие.

Юрий Новицкий, Иоанн Ковшаров и архимандрит Сергий остались верны букве закона. По итогам резонансного Петроградского процесса юристов приговорили к расстрелу.

«Героизм, который они проявили, подтолкнул к мысли, чтобы их подвиг, конкретно этих трех юристов, увековечить. Надо сказать, что вот эта икона уже стала символом правового Петербурга», — сказал адвокат, президент фонда иконы святых новомучеников Петроградских юристов Артем Баконин.

Спустя 70 лет после расстрела приговор отменили. Правозащитников реабилитировали и причислили к лику святых. А уже в следующем году покровителям всех юристов в России появится памятник в Петербурге.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
81.67
0.70 91.60
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
За несколько часов до гибели позвонил другу: актера из «Невского» нашли мертвым в машине
11:50
Список иконы Петроградских юристов-новомучеников передали Казанскому собору
11:40
Пора отказаться от горячей воды: чем полезен холодный душ для здоровья
11:30
Не говори «гоп»: ЕС и Украина зря торопятся праздновать победу демократов в США
11:12
«Я была в шоке»: как Валерия Ланская живет с неизлечимой болезнью
11:00
Генсек ООН Гутерриш не ответил на 12 вопросов Лаврова по Буче

Сейчас читают

В Эстонии из-за разрыва отношений с Россией цены на электроэнергию выросли в пять раз
Китайские авто рискуют превратиться в «кирпичи» на колесах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео