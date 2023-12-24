Протестующие в Белграде перекрыли центр города из-за слов Вучича

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 45 0

Участники митинга перегородили столицу Сербии. Что происходит в стране?

Протестующие в Белграде перекрыли центр города из-за слов Вучича

Фото: REUTERS / Marko Djurica

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В центре Белграда около здания Республиканской избирательной комиссии (РИК) собрались протестующие сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия». Поводом для этого стали слова президента страны Александра Вучича. Он заявил, что насильственной смены власти не будет, речь не идет о революции. Об акциях протеста рассказал корреспондент ТАСС.

«Протестующие перекрыли центральную улицу Краля Милана. Между зданием РИК и резиденцией сербского президента появилась сцена, с которой звучит музыка», — сообщил журналист.

Участники акции протеста принесли с собой флаги Сербии и Евросоюза. На митинге кричат антиправительственные лозунги и используют свистки, дудки и мегафоны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белград охвачен массовыми протестами. Демонстранты окружили избирком, заблокировали выход из здания и объявили голодовку.

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