Активисты объявили голодовку: протесты охватили Белград после выборов

Не согласные с результатами муниципальных выборов в столице Сербии митингующие требуют аннулировать итоги голосования.

Массовые протесты охватили Белград. Демонстранты окружили избирком, заблокировали выход из здания и объявили голодовку. Также они напали на членов избирательной комиссии, которые пытались пойти домой.

Активисты перекрыли центр сербской столицы и требуют отменить результаты прошедших выборов. По итогам голосования партия президента Александра Вучича сохранила большинство в парламенте. Однако лидеры оппозиции с результатами не согласны и призывают жителей выходить на акции. Протесты собрали несколько тысяч человек.

Организаторами протестов выступили исключительно прозападные партии, которые вот уже много лет выступают с критикой властей Сербии — за независимую политику.