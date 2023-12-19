Активисты объявили голодовку: протесты охватили Белград после выборов
Протесты охватили Белград после выборов
Фото, видео: Reuters / MARKO DJURICA; 5-tv.ru
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Не согласные с результатами муниципальных выборов в столице Сербии митингующие требуют аннулировать итоги голосования.
Массовые протесты охватили Белград. Демонстранты окружили избирком, заблокировали выход из здания и объявили голодовку. Также они напали на членов избирательной комиссии, которые пытались пойти домой.
Активисты перекрыли центр сербской столицы и требуют отменить результаты прошедших выборов. По итогам голосования партия президента Александра Вучича сохранила большинство в парламенте. Однако лидеры оппозиции с результатами не согласны и призывают жителей выходить на акции. Протесты собрали несколько тысяч человек.
Организаторами протестов выступили исключительно прозападные партии, которые вот уже много лет выступают с критикой властей Сербии — за независимую политику.
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