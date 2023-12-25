Президент Сербии Александр Вучич созвал срочное заседание Совета безопасности

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 33 0

Ранее лидер страны исключил революцию в государстве.

Президент Сербии Александр Вучич созвал срочное заседание Совета безопасности

Фото: www.globallookpress.com / Tomas Tkacik

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Сербский президент Александр Вучич сообщил, что вскоре готовит срочное обращение к гражданам из-за подготовки протестующих к штурму здания администрации Белграда. В данный момент он созвал экстренное заседание Совета безопасности. Об этом сообщил телеканал Pink.

«Президент Сербии Александр Вучич сегодня вечером созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности», — опубликовали на портале сообщение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер Сербии исключил революцию в государстве. По его словам, вся ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

В центре Белграда около здания Республиканской избирательной комиссии (РИК) собрались протестующие сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия». Поводом для этого стали слова президента страны Александра Вучича. Он заявил, что насильственной смены власти не будет, речь не идет о революции.

Вечером около 2,5 тысяч протестующих с антиправительственными лозунгами и флагами ЕС попытались прорваться в здание белградской мэрии. Полиция применила слезоточивый газ.

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