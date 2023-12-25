Президент Сербии Вучич исключил революцию в стране

Он призвал граждан успокоиться и не нервничать.

Президент Сербии Александр Вучич выступил со срочным заявлением для граждан страны и призвал их не беспокоиться из-за попыток митингующих прорваться в здание местной администрации. В Сербии нет революции, а вся ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

«Не волнуйтесь, никакой революции нет, ничего у них не получится, мы стараемся все решить мирным путем», — успокоил людей сербский лидер.

В своей речи он также выразил благодарность иностранным спецслужбам, которые заранее предупредили руководство государства о попытках устроить в стране «цветную революцию». Все нарушители, как заверил Александр Вучич, будут задержаны и им предстоит нести ответственность в рамках закона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что протестующие в Белграде перекрыли центр города из-за слов Вучича.