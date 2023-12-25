ФИФА пригрозила отстранить Бразилию от турниров

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23 0

Команды представителей и клубов CBF могут лишиться права принимать участие в международных соревнованиях.

ФИФА пригрозила отстранить Бразилию от турниров

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Сборная Бразилии по футболу может быть отстранена от международных турниров, если вмешается в выборы президента Бразильской конфедерации футбола (CBF). Об этом предупредили в Международной федерации футбола (ФИФА), пишет Associated Press.

В адресованному одному из глав бразильского футбола письме указано, что CBF может быть отстранена в случае проведения быстрых выборов с целью замены Эдналдо Родригеса. Экс-президент федерации был отстранен от занимаемой должности в начале месяца. Суд Рио-де-Жанейро постановил, что при выборах в 2022 году были допущены нарушения.

Исполняющим обязанности президента CBF стал Жозе Пердис. Он также был назначен ответственным за выборы нового руководителя. Голосование должно состояться в течение 30 рабочих дней. ФИФА совместно с Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ) специально для решения этого вопроса сформируют комиссию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Российский футбольный союз отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию.

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