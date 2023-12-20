Российский футбольный союз отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию

В Российском футбольном союзе (РФС) приняли решение остаться в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Члены исполкома РФС единогласно проголосовали против присоединения к Азиатской конфедерации футбола (АФК).

«Поскольку нет гарантий от ФИФА», — пояснил с беседе с РИА Новости член исполкома Михаил Гершкович.

Он отметил, что в сотрудничестве с УЕФА есть некоторые позитивные результаты. РФС будет следить за развитием ситуации в 2024 году, заключил Гершкович.

РФС начал рассматривать возможность перехода из УЕФА в АФК двумя годами ранее, после отстранения команд из России от международных соревнований. Позже РСФ и УЕФА начали разработку дорожной карты, предусматривающей возращение российских спортсменов на международные соревнования.

Ранее 5-tv.ru писал, что российских спортсменов допустили до Олимпийских игр в Париже.