Российский футбольный союз отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 31 0

Решение было принято единогласно.

Российский футбольный союз отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

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В Российском футбольном союзе (РФС) приняли решение остаться в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Члены исполкома РФС единогласно проголосовали против присоединения к Азиатской конфедерации футбола (АФК).

«Поскольку нет гарантий от ФИФА», — пояснил с беседе с РИА Новости член исполкома Михаил Гершкович.

Он отметил, что в сотрудничестве с УЕФА есть некоторые позитивные результаты. РФС будет следить за развитием ситуации в 2024 году, заключил Гершкович.

РФС начал рассматривать возможность перехода из УЕФА в АФК двумя годами ранее, после отстранения команд из России от международных соревнований. Позже РСФ и УЕФА начали разработку дорожной карты, предусматривающей возращение российских спортсменов на международные соревнования.

Ранее 5-tv.ru писал, что российских спортсменов допустили до Олимпийских игр в Париже.

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