Игра с двумя стульями: зачем Пашинян поехал на саммиты в Россию

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Рита Миронова
Рита Миронова 95 0

Профессор Тавадян: ЕАЭС играет важную роль для экономики Армении

Игра с двумя стульями: зачем Пашинян поехал на саммиты в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia

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Какие цели преследует армянский премьер?

Заседание Высшего Евразийского совета в Санкт-Петербурге сыграет важную роль для экономики Армении. Об этом изданию EADaily заявил профессор Ашот Тавадян.

Участие в нем примет и армянский премьер-министр Никол Пашинян. По мнению эксперта, в прошлом именно национальные интересы Еревана сделали его частью Евразийского экономического союза.

«В условиях санкций, применяемых к России, важно решение Высшего Евразийского совета о создании Совета по промышленной политике ЕАЭС, целью которого является согласование промышленной политики стран ЕАЭС и подготовка предложений по стратегиям, направлениям и перспективам развития промышленного комплекса ЕАЭС», — подчеркнул Тавадян.

Так, говорит эксперт, новый орган, предположительно, будет отбирать наиболее перспективные проекты в интеграционных отраслях. Но сначала сторонам необходимо согласовать денежно-кредитную политику.

Звучало множество предложений о единой валюте для стран ЕАЭС, но вопрос так и не был решен. Профессор подчеркнул, что ухудшение армяно-российских отношений может носить временный характер, и Армении нужно иметь четкие интересы и последовательно решать задачи, чтобы прийти к компромиссу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Никол Пашинян и Александр Лукашенко отправились в Петербург для участия в двух саммитах.

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