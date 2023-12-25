Пашинян и Лукашенко отправились в Петербург для участия в двух саммитах

При этом официальные лица Армении некоторое время игнорировали мероприятия на постсоветском пространстве, отказываясь приезжать на них.
Фото: © РИА Новости / Асатур Есаянц
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Премьер министр Армении Никол Пашинян и президент Белоруссии Александр Лукашенко отправились с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Об этом сообщают пресс-службы политических деятелей.
К слову, официальные лица Армении некоторое время игнорировали мероприятия на постсоветском пространстве, не посетив межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкеке и саммит ОДКБ в Минске. При этом Пашинян приедет в Санкт-Петербург на два дня и примет участие в саммитах Высшего Евразийского экономического совета и СНГ.
На эти же встречи приедет и Лукашенко, подтвердила его пресс-служба.
Москва тем временем указывала на недружественность некоторых решений и заявлений Еревана. Так, армянская сторона ратифицировала Римский статут МУС, а также критиковала работу миротворческого контингента России в Нагорном Карабахе.
В октябре Пашинян в интервью газете WSJ заявил о наличии вопросов к России и ОДКБ в области безопасности. Однако, подчеркивал он, Ереван и Москва продолжают поддерживать диалог, чтобы исключить недосказанность в отношениях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спикер парламента Армении отказался от участия в заседании ОДКБ в Москве.
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