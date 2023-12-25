«Постоянно»: в Совбезе заявили об иностранных кибератаках на важные объекты РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 16 0

В Совбезе заявили о постоянных кибератаках иностранных спецслужб на объекты РФ

«Постоянно»: в Совбезе заявили об иностранных кибератаках на важные объекты РФ

Фото: www.globallookpress.com / panorama-images via www.imago-im

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Как государство борется с компьютерными преступниками?

Иностранные спецслужбы в уходящем году регулярно совершали кибератаки на важные российские объекты. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности России.

В ведомстве отметили, что сотрудники спецслужб других стран сотрудничают с преступными сообществами и частными хакерами для организации кибератак. Целями зачастую становились объекты государственного управления, а также энергетические, промышленные, транспортные и банковские.

Кроме того, попытки компьютерных атак предпринимались в отношении объектов, связанных с наукой и образованием.

«Постоянно осуществлялись компьютерные атаки на объекты информационной инфраструктуры России», — говорится в сообщении Совбеза.

Отмечается, что ответственные госорганы и организации приняли меры, позволившие предотвратить сбои в работе российских объектов или информационных ресурсов. В Совбезе также были выработаны новые меры, которые позволят укротить кибербезопасность в России.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Совбезе допустили, что США применят кибероружие против РФ.

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