«Горячие головы»: в Совбезе допустили, что США применят кибероружие против РФ

Штаты уже заложили обеспечение вероятных киберударов в закон о бюджетных ассигнованиях.

Провал Украины на поле боя может побудить США к применению наступательного кибероружия для атак против России. Об этом «Российской газете» рассказал замсекретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.

«Отсутствие результативности Вооруженных сил Украины может подтолкнуть горячие головы к применению американского наступательного кибероружия», — прокомментировал он.

По его словам, противник может полагать, что такой вид противодействия способен нанести ущерб государственному и военному управлению, а также экономике страны.

Храмов обратил внимание, что Вашингтон желает нанести Москве поражение в стратегическом смысле. В этой связи вероятность применения кибероружия и начала глобального киберконфликта отрицать нельзя.

Отмечается, что США уже заложили обеспечение вероятных киберударов в закон о бюджетных ассигнованиях на нацоборону до конца текущего года. В 2023-м затраты на эту статью сильно выросли, заметил замсекретаря Совбеза. Кроме того, американская сторона пытается окружить Россию кибербазами.

Храмов подчеркнул, что на протяжении последних двух лет было зафиксировано более пяти тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру в РФ. Ответственные органы установили, что страны НАТО, в частности США, используют территории Незалежной для реализации киберпреступлений.

Что примечательно, заключил собеседник издания, украинские хакеры были обучены на Западе и теперь превратились в угрозу для своих же «хозяев».

Ранее 5-tv.ru писал, что армия США может остаться без танков Abrams из-за Украины.