Бывший заместитель председателя Центробанка РФ Константин Корищенко был освобожден от наказания. Его предполагаемого партнера — бизнесмена Максима Пальчуна также освободили из-под стражи, пишет пресс-служба Московских судов общей юрисдикции в своем Telegram-канале.

В сообщении указано, что Мосгорсуд изменил меру пресечения фигурантам дела о растрате 1,4 миллиарда рублей, которая спровоцировала в 2013 году банкротство «Инвестбанка». Инстанция приняла решение освободить Корищенко и Пальчуна в связи истечением сроков давности уголовного преследования.

Суд освободил экс-зампреда ЦБ Корищенко, приговоренного к семи годам. Фото: Telegram / Московские суды общей юрисдикции / moscowcourts

Таганский районный суд в сентябре вынес приговор Корищенко и Пальчуну. Мужчины были приговорены к семи годам, а также их обязали выплатить штрафы размером по миллиону рублей.

По данным обвинителя, вывод активов «Инвестабанка», где Корищенко занимал должность председателя правления, был осуществлен с помощью подконтрольных юридических лиц. Они, в свою очередь, получили «липовые» векселя и поручительства. Следствие считает, что действия фигурантов привели к банкротству банка. Они были задержаны в 2021 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд сократил на полгода сроки братьям Магомедовым по делу о хищении 11 миллиардов рублей.