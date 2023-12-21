Суд приговорил Михаила Абызова к 12 годам лишения свободы

Бывшего министра по делам открытого правительства РФ Михаила Абызова приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru из зала Преображенского суда Москвы.

«Путем частичного сложения наказания по совокупности преступлений окончательно назначить 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — озвучила приговор судья.

Государственный обвинитель запрашивал суд лишить фигуранта свободы сроком на 19,5 лет. Обвинение ему было предъявлено сразу по нескольким статьям УК РФ: мошенничество, легализация незаконных доходов, организация преступного сообщества, отмывание денег и коммерческий подкуп. Однако основным стало дело о хищении четырех миллиардов рублей у компаний «Сибэко» и РЭС.

Сам Абызов свою вину признавать отказывается. Он утверждает, что на протяжении всего времени разбирательств не понимает причины своего обвинения.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд сократил на полгода сроки братьям Магомедовым по делу о хищении 11 млрд рублей.