Путин разрешил поднять флаг ВМФ на фрегате «Адмирал Головко»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 99 0

Президент сегодня находится в Санкт-Петербурге.

Фото, видео: Лев Федосеев / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин разрешил поднять флаги на фрегате «Адмирал Головко» и малом ракетном корабле «Наро-Фоминск», поступающих в состав военно-морского флота (ВМФ).

Сегодня российский лидер приехал в Санкт-Петербург на судостроительный завод «Северная верфь», где и принял участие в церемонии подъема флагов.

Символы ВМФ теперь подняты на фрегате «Адмирал Головко», оснащенным, в том числе, современными комплексами ударного ракетного оружия «Калибр» и «Оникс», а также на корабле «Наро-Фоминск», обладающем высокой мореходностью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин разрешил поднять военно-морские флаги на атомных подводных лодках «Красноярск» и «Император Александр III».

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