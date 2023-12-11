Путин разрешил поднять флаги на подлодках «Красноярск» и «Император Александр III»

По словам российского лидера, в стране продолжится работа по повышению морской мощи.

Президент России Владимир Путин разрешил поднять военно-морские флаги на атомных подводных лодках «Красноярск» и «Император Александр III», что ознаменовывает их принятие в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ.

Путин в понедельник, 11 декабря, прибыл в Архангельскую область, где также планирует посетить крупнейший судостроительный комплекс страны «Севмаш».

В ходе церемонии поднятия флагов президент отметил, что Россия продолжит работу по повышению морской мощи. Так, сегодня строятся пять подводных лодок «Ясень-М» и на завершающем этапе находится атомный крейсер «Архангельск».

«Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей, количественно укрепим боеготовность Военно-Морского флота России, нашу морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, на Балтийском море, на Каспии. В важнейших стратегических районах мирового океана», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все флоты, а также Каспийская флотилия перейдут в подчинение главнокомандующему ВМФ РФ адмиралу Николаю Евменову.