По словам Лукашенко, Белоруссия самостоятельно покрывает свои потребности во многих продуктах, в том числе, в куриных яйцах.

Президент России Владимир Путин пошутил о возможности Белоруссии поставить куриные яйца в Россию во время заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что страна самостоятельно покрывает свои потребности во многих продуктах, в том числе, в куриных яйцах, свинине, птице, овощах и многом другом.

«Поставьте нам, не жадничайте», — пошутил в ответ президент РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что глава Центробанка объяснила резкое подорожание куриных яиц.