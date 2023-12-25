«Есть искушение»: глава Центробанка объяснила резкое подорожание куриных яиц

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 69 0

Набиуллина связала подорожание куриных яиц с высоким спросом

«Есть искушение»: глава Центробанка объяснила резкое подорожание куриных яиц

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Известно, что цены на продукт в течение года подросли в среднем на 40%. С чем такую ситуацию связывают в регуляторе?

Подорожание куриных яиц на прилавках российских магазинов, вероятно, связано с выросшим спросом на них. Об этом в интервью РБК заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Цены на яйца с начала года в среднем выросли на 40%. По словам Набиуллиной, это говорит о том, что спрос опередил возможности предложения. При этом она отмечает, что из года в год происходит такая ситуация с каким-либо продуктом.

«Когда темп роста цен высокий, у нас постоянно что-нибудь выстреливает. Я вспоминаю 2021 год — то один тип товаров резко подорожал, то другой. И есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров. Но, к сожалению, там есть общие причины», — объяснила Набиуллина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россию освободят от пошлины на импорт куриных яиц. Их будут ввозить без пошлины с 1 января 2024 года. Тарифная льгота будет краткосрочной и продлится до 30 июня. Ожидается, что за это время в страну привезут до 1,2 миллиарда яиц.

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