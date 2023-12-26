Падение Глобального Севера: Россия стала крупнейшей экономикой Европы

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 29 0

Помощник президента Орешкин: Россия стала крупнейшей экономикой Европы

Падение Глобального Севера: Россия стала крупнейшей экономикой Европы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев

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Наша страна уже «дышит в спину» Японии в гонке за четвертое место в мире.

Россия стала самой крупнейшей экономикой в Европе. Об этом в беседе с изданием «Эксперт» сообщил помощник лидера государства Максим Орешкин.

«Ведущей экономикой стал Китай, крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место», — сообщил политик.

По его словам, происходит постепенное падение экономик Глобального Севера, а именно — Японии, ЕС и США. Эти государства с каждым днем теряют свою значимость на международной арене.

Сейчас в топе рейтинга азиатские страны. Индия в данный момент занимает почетное третье место, а Индонезия — седьмое.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что во Франции признали превосходство РФ. Экономика России успешно растет быстрее, чем западных стран, даже несмотря на украинский конфликт, санкции и ожесточенное противостояние с Западом.

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