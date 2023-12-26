Больно ударит по кошельку: какие изменения затронут автовладельцев в 2024 году

К чему стоит готовиться всем, кто имеет машину в России?

С наступлением 2024 года выплаты по страховке от ДТП в такси вырастут в четыре раза, изменения коснутся и принципа выдачи прав. Часть нововведений вступит в силу уже в январе.

На этом, впрочем, в правительстве останавливаться не намерены, объяснил адвокат адвокатской палаты Московской области Дмитрий Спирьянов. Так, таксистов планируют обязать страховать ответственность перед пассажирами, срок реализации проекта — до 1 сентября 2024 года.

«В случае, если автомобиль попал в ДТП и при этом пострадает пассажир, то он имеет право на выплату не 500 тысяч рублей, как в настоящее время, а до двух миллионов рублей», — цитирует эксперта издание URA.RU.

Готовиться к дополнительным тратам и трудностям нужно будет и тем, кто только собирается получить права. Так, например, изменится порядок получения документов для военнообязанных и уклонистов.

Затронут изменения и мигрантов, приезжающих в Россию на заработки. Во втором случае нюансы коснутся не всех: объем необходимых экзаменов варьируется в зависимости от желаемой категории прав и паспорта страны.

«Необходимо знать, что не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение граждане, не посещающие военкомат, но обязанные в него явиться. Те, кто имеют иностранные права, но хотят получить российские нужно будет сдать теоретический экзамен. Тем же, кто подтверждает право на управление транспортными средствами категорий „C“, „D“, „CE“ и „DE“, „C“, „D“, „CE“ и „DE“ придется сдать и практический экзамен», — объяснил специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, чьи права перестанут действовать с началом 2024 года.