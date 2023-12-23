Водителей предупредили, чьи права перестанут действовать в 2024 году

Весной следующего года в силу вступят новые положения.

С 1 апреля 2024 года в силу вступают новые положения, регулирующие допуск к управлению транспортными средствами граждан с иностранными правами. Кого и когда могут отстранить от управления авто, рассказал юрист и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

Эксперт указал, что иностранные водительские права будут признаны недействительными по истечении полугода с даты получения их владельцем вида на жительство или паспорта гражданина РФ. Для граждан РФ с заграничными правами шесть месяцев отсчитываются с момента въезда в страну.

Согласно этим положениям, тем лицам, которые на вышеуказанную дату будут иметь основания для замены, дается год на процесс замены — до 1 апреля 2025 года. Полугодовая норма вступает в силу для тех, кто получит основания позже.

В беседе с агентством «Прайм» Данилов указал, что сдавать экзамены на права этим гражданам не надо. Российские права можно получить на основании иностранных.

Если этого не сделать в установленный срок, то наступит ответственность по ст. 12.7 КоАП. Тогда водителя отстранят от управления автомобилем до получения актуального документа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минцифры предложило приравнять электронные водительские права к бумажным.