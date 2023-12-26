Бросил Марченко, изменял Машной: каким был покоритель женских сердец Приемыхов

Советскому и российскому актеру Валерию Приемыхову 26 декабря могло бы исполниться 80 лет. Кому-то артист известен по картине Александра Прошкина «Холодное лето 53-го года», а другим он запомнился по блестящей роли в фильме «Пацаны» Динары Асановой.

В карьере у Валерия Михайловича все сложилось отлично, ему даже было присвоено звание заслуженный деятель искусств России. Однако в личной жизни все оказалось сложнее — сценарист притягивал женщин, а потом отталкивал их непростым характером.

Первые роли и серьезные отношения

Во время учебы на сценарном факультете в мастерской Игоря Маневича будущая звезда кино параллельно начал творческий путь, создав сценарий к картине «Иван и Коломбина». После этого его заметили режиссеры, и приглашать его в свои проекты начала Динара Асанова.

Так, Приемыхову дали главную роль в картине «Жена ушла». А позднее он снялся в таких лентах, как «Никудышная» и «Что бы ты выбрал?».

На киностудии «Ленфильм» артист познакомился с экс-танцовщицей ансамбля «Березка» Ларисой Марченко. Между ними разгорелся роман — на своей возлюбленной актер так и не женился, однако у них родилась дочь Нина.

Брак, измены

Новость о беременности Марченко стала неожиданной для Приемыхова, на этом фоне пара поссорилась. Они помирились лишь ближе к выписке женщины из роддома.

Позднее возлюбленные все-таки разошлись — все гадали, что же стало причиной расставания. Рассматривались две версии: либо он разлюбили друг друга, либо виновата новая влюбленность.

В ходе съемок «Никудышной» Приемыхов познакомился с начинающей актрисой Ольгой Машной, спустя пару лет на съемках фильма «Пацаны» между ними вспыхнул роман. Тогда Приемыхову было под 40, а его избраннице — 18.

Чувства были настолько сильны, что актер вскоре позвал Машную замуж. Поначалу новоиспеченная семья жила счастливо, но со временем девушке было все тяжелее мириться с характером мужа.

Приемыхов не хотел заводить детей в браке, но беременность все равно наступила, однако все обернулось выкидышем. Кроме того, после роли наставника трудных подростков в «Пацанах» актера настигла колоссальная популярность, так что ему не давали покоя поклонницы, которые названивали даже ночью.

Говорят, на знаки внимания некоторых кинозвезда отвечал, и его супруге приходилось закрывать глаза на измены — к тому же муж однажды ударил Машную из-за того, что ему что-то наговорили про нее на съемках. В конце концов звездная семья распалась.

«Прямо с порога, ничего не спрашивая, Валера ударил меня — я полетела. После этого не разговаривала с ним три дня. Это было очень тяжело. Потом он извинялся, приготовил вкусный обед», — делилась актриса в эфире федерального канала.

Последняя любовь и трагическая смерть

Беспрерывные творческие поиски сделали Приемыхова раздражительным и нервным, и утешения он искал в любви. После развода со звездой «Гардемарин» он встречался с легкоатлеткой Ириной Баскаковой, у них родилась дочка Ксения, также ходили слухи, что актер состоял в отношениях с некой журналисткой.

Однако создать настоящую крепкую семью Валерию удалось только с Любовью Шутовой. На момент встречи с будущим супругом она уже была замужем. Приемыхов всегда был трудоголиком — возможно, именно это страстное увлечение профессией не оставляло ему времени заняться здоровьем.

Как рассказывала Шутова, его начали мучать сильнейшие головные боли. Наконец, женщина поставила ультиматум: или он идет ко врачу, или она уходит из семьи.

Приемыхов наконец отправился к доктору. И ему поставили страшный диагноз — рак головного мозга.

«Валера угас за три дня. Опять очень сильно болела голова. Его увезли в реанимацию, где хоть как-то поддерживали с помощью лекарственных препаратов. Приехал отец Владимир, Валерий исповедался и причастился. Через день он умер», — рассказывала позднее вдова Приемыхова.

Его не стало 25 августа 2000 года. Артисту на тот момент было всего 57 лет.

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