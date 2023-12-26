Оргкомитет по проведению Года семьи создадут в России

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 27 0

Голикова возглавит оргкомитет по проведению Года семьи

Оргкомитет по проведению Года семьи создадут в России

Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

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Соответствующее распоряжение дал Михаил Мишустин.

В России будет создан организационный комитет по проведению Года семьи. Распоряжение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале кабмина.

Возглавит оргкомитет зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, в состав войдут, в том числе, замруководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос, первый заместитель Минтруда Ольга Баталина, а также министры просвещения Сергей Кравцов и здравоохранения Михаил Мурашко.

Ответственность за организационно-техническое обеспечение возложено на Минтруд России.

Напомним, 22 ноября 2023 года Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в России Годом семьи. При этом впервые Год семьи был объявлен в России в 2008-м.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России дополнительно выделят миллиарды рублей на зарплаты медикам.

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