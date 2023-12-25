В России дополнительно выделят миллиарды рублей на зарплаты медикам

Как отметили в правительстве, решение приняли исходя из прогноза на 2024 год.

На зарплаты медиков в следующем году направят дополнительные 7,5 миллиарда рублей. Как отметили в правительстве, решение приняли исходя из прогноза на 2024 год.

Согласно ему, в медучреждения придут работать еще более 9,5 тысячи врачей и почти 17 тысяч человек из числа медперсонала среднего звена.

Как отметил Михаил Мишустин, деньги пойдут тем, кто напрямую занят уходом за пациентами. Он также подчеркнул, что средства должны быть перечислены оперативно, чтобы медики получали выплаты в полном объеме и в срок.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России принят закон, по которому в 2024 году зарплаты и пенсии военным и сотрудникам правоохранительных органов будут проиндексированы на 4,5%. Указанные изменения также были учтены в федеральном бюджете на 2024–2026 годы.