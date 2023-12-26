Автора «Масяни» Олега Куваева* объявили в розыск

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 62 0

По какой причине разыскивают известного мультипликатора?

Автора «Масяни» Олега Куваева* объявили в розыск

Фото: Смирнов Василий / ТАСС

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Мультипликатора, создателя «Масяни» Олега Куваева* объявили в розыск. Карточка с информацией о нем появилась в официальной базе МВД России.

Уточняется, что его разыскивают по уголовной статье. Однако неизвестно, по какой именно.

До этого Куваев был признан в России иноагентом. В Минюсте отмечали, что он выступал против российской спецоперации по защите Донбасса, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ. Также Куваев распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа нашей страны и вооруженных сил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)** Марию Певчих* объявили в розыск в России.

* — признан иноагентом в России

** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021

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