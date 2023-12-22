Минюст признал создателя «Масяни» Олега Куваева* иностранным агнетом

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 37 0

Кто еще пополнил список?

Минюст признал создателя «Масяни» Олега Куваева* иностранным агнетом

Фото: Instagram* / samoleg

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Министерство юстиции РФ признало мультипликатора, создателя «Масяни» Олега Куваева* иностранным агентом. Список традиционно пополнился в пятницу вечером.

Как отмечается на сайте Минюста, Куваев выступал против российской спецоперации по защите Донбасса, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ. Также он распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа нашей страны и вооруженных сил.

Также реестр пополнили лишенный священного сана бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев*, политолог Александр Рыклин*, журналист Александр Баунов*, интернет-издание «Верстка Медиа»*, а также проект «Можем объяснить»*.

В октябре стало известно, что в отношении мультипликатора было возбуждено уголовное дело по 208-й статье УК РФ «Публичные призыва к деятельности, направленной против безопасности государства». В настоящий момент мультипликатор находится за пределами территории РФ.

* — признан иноагентом в России

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны

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