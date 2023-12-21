МВД России объявило в розыск Марию Певчих*

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 141 0

В список иностранных агентов она попала в мае.

МВД России объявило в розыск Марию Певчих*

Фото: Instagram*** / maria_pevchikh

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Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)** Мария Певчих* объявлена в розыск в России. Информация об этом следует из базы МВД.

Разыскивают ее по статье Уголовного кодекса РФ, однако по какой именно — в публикации не уточняется. Никах других подробностей о ее местонахождении или иных деталей не приводится.

Певчих была причислена к иностранным агентам в мае 2023 года. Причиной послужили ее выступления на западных площадках, в которых она активно выражала свою антироссийскую позицию — критиковала СВО и дискредитировала армию России.

Двумя днями ранее, 19 декабря, МВД России объявило в розыск журналиста Дениса Камалягина*. Известно, что в его отношении было возбужденно уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. В настоящее время он находится за пределами РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине объявили в розыск российского бизнесмена Михаила Фридмана. Его ищут как лицо, «скрывающееся от органов досудебного расследования». Предпринимателя хотят обвинить в финансировании действий, направленных на изменение конституционного строя, захват власти, изменение границ территории или госграницы Незалежной.

* — признаны в РФ иноагентами.

** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021

*** — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны

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