Первая партия снайперских винтовок Чукавина передана Минобороны РФ

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 17 0

Производство нового вида оружия было запущено в 2023 году.

Первая партия снайперских винтовок Чукавина передана Минобороны РФ

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Первая партия снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) передана министерству обороны России. Сообщение об этом появилось на официальном сайте АО «Концерн «Калашников».

Серийное производство новой СВЧ было запущено в 2023 году. Как рассказывает президент концерна Алан Лушников, надежность нового вида оружия не уступает уже известной винтовке Драгунова.

«Снайперская винтовка Чукавина обладает улучшенной эргономикой и кучностью стрельбы, позволяет использовать любые прицельные комплексы российского и зарубежного производства», — подчеркнул Лушников.

Масса винтовки без магазина составляет 4,8 килограмма, длина с прикладом и пламегасителем — 1170 миллиметров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российских полицейских вооружили автоматами АК-12 и АК-15.

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