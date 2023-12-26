Первая партия снайперских винтовок Чукавина передана Минобороны РФ

Первая партия снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) передана министерству обороны России. Сообщение об этом появилось на официальном сайте АО «Концерн «Калашников».

Серийное производство новой СВЧ было запущено в 2023 году. Как рассказывает президент концерна Алан Лушников, надежность нового вида оружия не уступает уже известной винтовке Драгунова.

«Снайперская винтовка Чукавина обладает улучшенной эргономикой и кучностью стрельбы, позволяет использовать любые прицельные комплексы российского и зарубежного производства», — подчеркнул Лушников.

Масса винтовки без магазина составляет 4,8 килограмма, длина с прикладом и пламегасителем — 1170 миллиметров.

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