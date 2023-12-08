Российских полицейских вооружили автоматами АК-12 и АК-15

Автоматы Калашникова АК-12 и АК-15 поступили на вооружение МВД России. Об этом сообщила пресс-служба производителя — концерна «Калашников».

Так, сотрудников полиции вооружили 5,45-миллиметровым АК-12 и 7,62-миллиметровым АК-15. Кроме того, в МВД поступили 9-миллиемтровые пистолеты Лебедева.

«Соответствующее постановление правительства РФ подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин», — добавили в концерне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новая модель боевого снаряжения «Стрелок» начала поступать в войска России.