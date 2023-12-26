Россиянам с правами разрешили водить еще три вида транспорта

Россиянам, имеющим водительские удостоверения, разрешили управлять квадроциклами, снегоходами и мотовездеходами. Соответствующий закон, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на официальном сайте правовой информации РФ.

Теперь для управления этими видами транспорта подойдут права категорий А, В, В1, С или D.

Стоит отметить, что речь идет только об аренде вездеходов, которые развивают скорость не более 50 километров в час. Для тех, что ездят быстрее, все еще требуются водительские удостоверения предусмотренных категорий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что водителей предупредили, чьи права перестанут действовать в 2024 году.