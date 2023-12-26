Песков ответил на вопрос о введении наказания за публикацию последствий атак ВСУ

На порт Феодосии сегодня была совершена атака ВСУ. Кадры последствий распространились в Сети, авторов уже установили, сообщили власти Крыма.

В Кремле не рассматривают возможность введения уголовной ответственности за публикацию кадров последствий атак Киева на российские объекты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас не ведется таких обсуждений, мне неизвестно, ведутся ли они где-то, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу», — прокомментировал он во время общения с журналистами.

Ранее в этот день, советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что были установлены все, кто выкладывал кадры атаки на порт Феодосии. По его словам, за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.

Территории полуострова были атакованы 26 декабря. Противник ударил по району Феодосии, где начался пожар. Его удалось локализировать, однако глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о переселении жителей нескольких домов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шойгу доложил Путину об атаке на Феодосию и повреждении корабля «Новочеркасск».