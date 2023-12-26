Шойгу доложил Путину об атаке на Феодосию и повреждении корабля «Новочеркасск»

В результате преступных действий погиб один человек, еще четверо получили ранения.
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
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Президенту России Владимиру Путину доложили об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на порт Феодосии и повреждении большого десантного корабля «Новочеркасск». Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Министр обороны Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск», — сказал он РИА Новости.
Ночью 26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что враг предпринял попытку атаки в районе Феодосии. В результате нападения начался пожар, который после удалось локализовать. Он также сообщил, что жители нескольких домов эвакуированы и переселены.
Власти республики призвали не публиковать видео произошедшего в социальные сети, а также попросили местных жителей доверять данным только официальных ресурсов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что число пострадавших при атаке на порт Феодосии выросло до четырех. Известно также об одном погибшем.
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