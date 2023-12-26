«Как с Украиной»: Захарова заявила об ультиматуме Запада Сербии

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Евгения Романова
Евгения Романова 37 0

Захарова: Запад поставил Сербии ультиматум — что угодно, только не быть с РФ

«Как с Украиной»: Захарова заявила об ультиматуме Запада Сербии

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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По мнению США и их союзников, Белград должен предпочесть их развитию своей страны.

Западные страны поставили Сербии ультиматум. Они загоняют Белград в точно такие же рамки, как и Украину. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT.

«Точно так же, как с Украиной, перед Сербией Запад поставил условие, выбор — не гармоничное сочетание путей развития в соответствии с национальными интересами сербского народа, а жесткий выбор», — сказала она.

Причем сначала выбор заключался в том, что Сербия должна быть либо с Западом, либо с Россией. Однако сейчас условия формулируются совсем иначе: только с США и их союзниками.

«А последние корректировки вообще как ультиматум звучат: что угодно, только не с Россией», — подчеркнула дипломат.

Протестующие в Сербии перекрыли улицу Карла Маркса в Белграде, а после отправились шествием до главного управления полиции. Участники беспорядков требовали, чтобы всех задержанных бунтовщиков освободили из-под ареста.

После своих заявлений митингующие начали расходиться. До этого несколько сотен студентов перекрыли дорогу перед зданием Министерства госуправления и самоуправления. Участники протестной акции требовали от властей обнародовать списки избирателей на недавних выборах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-глава контрразведки Сербии Александр Вулин обвинил Запад в намерении провести революции в Белграде.

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