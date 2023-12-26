«Цветная революция по-белорусски»: Сербия указала на организаторов протестов

Установлено, что уже в ночь перед выборами западные СМИ создавали атмосферу смены власти.

Западные страны ответственны за протесты оппозиции в Белграде против результатов выборов, которые прошли 17 декабря. Об этом заявил экс-глава агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии и председатель «Движения социалистов» Александр Вулин в беседе с РИА Новости.

Вулин подал в отставку из-за санкций США, о чем заявлял в ноябре. Он уверен, что Запад требует от Белграда признать независимость Косово, прекратить поддержку Республики Сербской Боснии и Герцеговины, а также ввести рестрикции против России, «перестать быть суверенной страной и нацией.

«Речь идет не о моем личном мнении, точно знаю, что за насильственными протестами в Сербии стоит Запад. Днями перед выборами представители пронатовской оппозиции сообщали западным дипломатам, что не признают итогов волеизъявления, а те одобряли», — сказал Вулин.

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Единый блок пронатовской оппозиции был сформирован после проведения National Democratic Institute социсследований, подстроенных под интересы Запада, с целью собрать и объединить их. Причем США и их союзники пытались создать еще и блок крайне правых движений для участия в свержении президента Сербии Александра Вучича.

«В Белграде в ночь на воскресенье начата цветная революция по белорусскому сценарию», — подчеркнул Вулин.

По его словам, на выборы выдвигались партии, сторонники НАТО, но из-за своей непопулярности возложили общение с народом на артистов и спортсменов. При этом финансирование Запада осуществлялось через НКО.

Кроме того, западные СМИ в Сербии и странах Евросоюза писали о свержении «на улице» Вучича. В частности, эти сообщения появлялись в ночь перед выборами во всем регионе, от Албании через самопровозглашенную республику Косово, Северную Македонию, Черногорию до Хорватии.

«В Сербии в воскресенье должен был произойти Майдан, власть сменена силой, на улице, но государство сильно, им руководит сильный человек, Вучич — не Янукович», — добавил Вулин.

Протестующие в Сербии перекрыли улицу Карла Маркса в Белграде, а после отправились шествием до главного управления полиции. Участники беспорядков требовали, чтобы всех задержанных бунтовщиков освободили из-под ареста.

После своих заявлений митингующие начали расходиться. До этого несколько сотен студентов перекрыли дорогу перед зданием Министерства госуправления и самоуправления. Участники протестной акции требовали от властей обнародовать списки избирателей на недавних выборах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что протестующие в Белграде дошли до главного полицейского управления и разошлись.