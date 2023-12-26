Оставила карьеру и ушла в монастырь: как теперь живет актриса Ольга Гобзева

Почему бывшая артистка огорчена многими людьми?

Актриса Ольга Гобзева прошла длинный путь, прежде чем осознала, что рождена для служения Богу. За ее плечами остался большой успех в карьере, о завершении которой кинозвезда нисколько не жалеет.

Только целиком окунувшись в религию, она почувствовала покой и умиротворение, о которых мечтала долгие годы. О том, как она живет сейчас, рассказало издание utro.ru.

Гобзева широко известна по ролям Аси в картине «Портрет жены художника», журналистки в «Крыльях», поэтессы в фильме «Однажды 20 лет спустя». Но в 1991-м, поговорив со своим духовным отцом, она внезапно ушла в монастырь.

Сначала решила побыть там во время Великого поста, в итоге этот шаг обернулся серьезными переменами в жизни знаменитости. Она приняла решение не возвращаться обратно.

За несколько дней до 50-летнего юбилея в Свято-Введенском женском монастыре экс-актриса приняла монашеский постриг под именем Ольги. В 2023-м за свои богоугодные дела она удостоилась ордена равноапостольной княгини Ольги III степени — инокиню наградил Патриарх Кирилл.

«Наверное, мне надо было сказать, что я ушла в монахини, что артисты — это совсем другое, не мое. Но оказалось, что это тоже мое. Соединилось несоединимое. Находясь на „Амурской осени“ я, оставаясь монахиней, поняла, что люблю всех артистов. Люблю, может быть, даже сильнее, чем прежде», — сообщила Гобзева.

Но матушку тревожит и печалит господствующая вокруг озлобленность и жестокость.

«Особенно печально, когда я вижу это у тех людей, которые, казалось бы, должны нести миру свет и добро», — посетовала инокиня Ольга.

Ранее 5-tv.ru писал, что привело знаменитых актрис в монахини.