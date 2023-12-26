Просто, но вкусно: как приготовить картофельный хлеб с сыром

Порой все знакомые и любимые рецепты надоедают, после чего приходится пробовать искать что-то новое и такое же вкусное. При этом времени на готовку шикарных блюд хватает не всегда, однако порадовать себя чем-то особенным хочется.

Одним из самых простых и лакомых рецептов может стать картофельный хлеб с сыром, который идеально подойдет к любому приему пищи. О способе его приготовления рассказывает издание utro.ru.

Сырно-картофельный хлеб — это отличная еда для завтрака, обеда и ужина. Готовить его на удивление просто: можно обойтись без дрожжей и духовки, вам понадобятся следующие ингредиенты для теста:

Шесть столовых ложек молока;

150 граммов муки;

Одна столовая ложка сливочного масла;

Соль по вкусу.

Для начинки возьмите:

Две средние картофелины;

15 граммов бекона

Шесть граммов лука;

Одну столовую ложку майонеза;

Сыр моцарелла.

Сперва необходимо смешать молоко, муку и соль. В получившуюся смесь добавьте растопленное сливочное масло, а после замешайте тесто.

Его стоит оставить в холодильнике на 30 минут, предварительно закрыв специальной пищевой пленкой. Пока тесто «остывает», начните делать начинку.

Сначала хорошо сварите почищенный картофель, чтобы чуть позже сделать из него пюре. Далее бекон и порезанный лук разогревайте в микроволновой печи около 30 секунд.

После того, как все продукты будут готовы, перемешайте получившиеся ингредиенты в отдельной миске. К тому времени тесто уже настоится и будет готово.

Раскатайте его на удобной вам поверхности в круглый лист и прямо посередине высыпьте моцареллу. Сверху выложите слой мятого картофеля — и снова покройте сыром.

Закройте тесто по краям и разогрейте сковороду — жарьте его на растительном масле до готовности. При желании, вы можете украсить блюдо, прежде чем подавать его на стол.

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