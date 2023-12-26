Просто, но вкусно: как приготовить картофельный хлеб с сыром

Он идеально подойдет к любому приему пищи.
Фото: www.globallookpress.com / Karl Newedel
Порой все знакомые и любимые рецепты надоедают, после чего приходится пробовать искать что-то новое и такое же вкусное. При этом времени на готовку шикарных блюд хватает не всегда, однако порадовать себя чем-то особенным хочется.
Одним из самых простых и лакомых рецептов может стать картофельный хлеб с сыром, который идеально подойдет к любому приему пищи. О способе его приготовления рассказывает издание utro.ru.
Сырно-картофельный хлеб — это отличная еда для завтрака, обеда и ужина. Готовить его на удивление просто: можно обойтись без дрожжей и духовки, вам понадобятся следующие ингредиенты для теста:
- Шесть столовых ложек молока;
- 150 граммов муки;
- Одна столовая ложка сливочного масла;
- Соль по вкусу.
Для начинки возьмите:
- Две средние картофелины;
- 15 граммов бекона
- Шесть граммов лука;
- Одну столовую ложку майонеза;
- Сыр моцарелла.
Сперва необходимо смешать молоко, муку и соль. В получившуюся смесь добавьте растопленное сливочное масло, а после замешайте тесто.
Его стоит оставить в холодильнике на 30 минут, предварительно закрыв специальной пищевой пленкой. Пока тесто «остывает», начните делать начинку.
Сначала хорошо сварите почищенный картофель, чтобы чуть позже сделать из него пюре. Далее бекон и порезанный лук разогревайте в микроволновой печи около 30 секунд.
После того, как все продукты будут готовы, перемешайте получившиеся ингредиенты в отдельной миске. К тому времени тесто уже настоится и будет готово.
Раскатайте его на удобной вам поверхности в круглый лист и прямо посередине высыпьте моцареллу. Сверху выложите слой мятого картофеля — и снова покройте сыром.
Закройте тесто по краям и разогрейте сковороду — жарьте его на растительном масле до готовности. При желании, вы можете украсить блюдо, прежде чем подавать его на стол.
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