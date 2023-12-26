Путин подписал закон об организации «Игр будущего» в Казани в 2024 году

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

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Путин подписал закон об организации «Игр будущего» в Казани в 2024 году

Фото: www.globallookpress.com / E. Teister

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон о Международном мультиспортивном турнире «Игры будущего». Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

В законе содержится нормативная база, которая необходима для организации и проведения турнира. К целям «Игр будущего», в том числе, относится популяризация на национальном и международном уровнях видов спорта, которые сочетают физическую активность и цифровые технологии.

Закон устанавливает полномочия организатора соревнований, принимающей стороны, федеральных и региональных органов власти, а также периодичность проведения состязаний.

«Игры будущего» — первый в мировой практике грандиозный международный турнир в концепции фиджитал. Это слияние спорта традиционного и цифровых технологий. Соревнования пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В турнире сразятся две тысячи спортсменов из 100 государств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на ВДНХ в Москве прошла жеребьевка «Игр будущего».

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