Жеребьевка «Игр будущего» прошла в Москве на ВДНХ

Две тысячи спортсменов из 100 государств сразятся на международном турнире «Игры будущего». Соревнования пройдут в Казани, турнир стартует 21 февраля.

А сегодня команды узнали своих будущих соперников — в Москве на ВДНХ провели жеребьевку участников и объявили о начале продаж билетов. О правилах игры расскажет корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

В гонке дронов российским спортсменам предстоит сразиться с командами из Франции и Болгарии, Индия встретится с Турцией, а Южная Корея — с Германией. Эмоциональный накал ничуть не меньше, чем на жеребьевке Чемпионата мира по футболу.

«Игры будущего» — первый в мировой практике грандиозный международный турнир в концепции фиджитал. Это слияние спорта традиционного и цифровых технологий.

Каждая команда выйдет на реальные спортивные поля и сразится в виртуальном пространстве. На первой жеребьевке определили соперников в пяти первых фиджитал-дисциплинах.

Правила гонки дронов очень похожи на «Формулу-1», причем начинается состязание задолго до выхода на трассу. Болиды, а точнее квадрокоптеры, собирают сами участники.

«Есть определенный технический регламент, в который должны ужиматься спортсмены, но каждая команда его проектирует сначала: собирает, настраивает, это как в „Формуле-1“. Сто кругов, есть свои механики, есть пилоты. То есть, когда аккумулятор заканчивается на дроне, он залетает в пит-стоп, механик его обслуживает и запускает дальше», — объяснил Вадим Дзема, вице-президент Федерации гонок дронов России.

«Мы узнали своего соперника — это будет команда из Болгарии. У нас ежедневно проходят тренировки в симуляторе, несколько раз в неделю мы летаем на реальных дронах. Плюсом мы готовим свои некие фишки, которые покажем уже на самом мероприятии», — рассказал пилот FPV-дрона Иван Бояринов.

Одна из самых зрелищный дисциплин — фиджитал-единоборства. Сначала спортсмены сразятся в Mortal Kombat на компьютерах, а после выйдут в реальный октагон на поединок: три раунда по три минуты.

Звездную команду турнира тренирует боец ММА Иван Штырков, для него это тоже вызов. Если обычно стараются спортом отвлечь от компьютера, то в случае с единоборствами наоборот: бойцы уверенней себя чувствуют на ринге, чем за монитором.

«Интересная задача для тренерского состава и для самих ребят. У меня в команде многие ребята, как минимум, половина не любят играть. Будет составлять тренировочный процесс, чтобы не упасть в грязь лицом ни там, ни там», — рассказал боец ММА Иван Штырков.

Масштаб «Игр будущего» впечатляет. Ожидается больше двух тысяч спортсменов из 100 с лишним стран.

«Мы подбирали специально дисциплины, которые имеют эту пресловутую международность. Спорт программирования — очень популярная история, битва роботов — очень популярная история, гонки дронов — тоже половина планеты играет. И плюс, у нас были тестовые соревнования. Команды, которые после этого постили в своих социальных сетях, как они классно съездили в Казнь и отыграли тестовые соревнования. Даже если они проиграли, это, наверное, самое ценное, что есть», — заметил Игорь Столяров, руководитель проекта «Игры будущего».

В Казани уже все готово, чтобы принять 75 тысяч зрителей офлайн. Старт продаж билетов дал популярный блогер Влад А4: пообещал, что тоже будет болеть за фиджитал-спортсменов.

«И я там тоже буду. Давайте увидимся там через пару месяцев», — сказал блогер Влад Бумага.

Следить за играми будущего можно будет и из любой точки мира. Число онлайн-просмотров, скорее всего, превысит цифру в три миллиарда.