Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 145 0

Минувшей ночью киевский режим уже пытался атаковать Крым.

Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Воздушную тревогу объявили в Севастополе. О работе сирен сообщил губернатор Михаил Развожаев, опубликовав видео в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — сопроводил пост он подписью.

Обновление 16:49. Спустя почти 20 минут Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги. Другой информации губернатор не привел.

Последний раз воздушная тревога в Севастополе объявлялась в ноябре. На это время жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Кроме того, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президенту России Владимиру Путину доложили об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на порт Феодосии и повреждении большого десантного корабля «Новочеркасск».

В результате, по последним данным, пострадали четыре человека, еще один погиб.

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