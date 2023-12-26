Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе

Воздушную тревогу объявили в Севастополе. О работе сирен сообщил губернатор Михаил Развожаев, опубликовав видео в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — сопроводил пост он подписью.

Обновление 16:49. Спустя почти 20 минут Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги. Другой информации губернатор не привел.

Последний раз воздушная тревога в Севастополе объявлялась в ноябре. На это время жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Кроме того, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президенту России Владимиру Путину доложили об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на порт Феодосии и повреждении большого десантного корабля «Новочеркасск».

В результате, по последним данным, пострадали четыре человека, еще один погиб.