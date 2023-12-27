«Я оказалась на самом дне»: Ивлеева выступила с новым заявлением к народу

Блогер просит второй шанс. Ночь у нее выдалась достаточно непростой — звезда умоляет простить ее за организацию вечеринки. Видео вы можете посмотреть на 5-tv.ru.

Анастасия Ивлеева записала новое видеообращение к народу — в нем она плачет и раскаивается во всех грехах. В своем личном блоге она рассказала о том, что ей очень больно, что ее коллеги сейчас получили серьезные проблемы — их концерты массово отменяются, а их самих снимают из эфиров. Блогер просит второй шанс у народа, ведь понимает, что серьезно «накосячила».

В опубликованном видео Ивлеева вернулась аж к 2018 году, когда многие знали ее вычурные выдумки и называли «Настюшка опасность». Но потом, как говорит звезда, она стала настоящим трудоголиком. Знаменитость раскаивается в том, что эта вечеринка прошла не в закрытом формате, а кадры с нее были слиты в сеть.

«Но то, что это вышло за рамки наших телефонов — неважно, по чьей вине — это о многом говорит. Это должно было случиться, потому что-то поведение, которое транслировалось мной, — я понимаю вашу злость и агрессию, — это неприемлемо», — попросила прощение звезда.

По словам Ивлеевой, она вынесла урок из этой истории и поняла, что оторвалась от реальности в гонке за достижениями. Она отмечает, что вечеринку можно было сделать «более гуманно, в ногу со временем, с учетом нынешнего положения». Сейчас артистка считает, что оказалась на самом дне, и сильно переживает за свою маму, которая волнуется из-за этой ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Лолита высказалась об отмене концертов после вечеринки Ивлеевой. У звезды от переживаний поднялось давление. Она также подчеркнула, что ее сейчас вырезают из отснятых эфиров.

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