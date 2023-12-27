В Москве администратор Telegram-каналов получил 14 лет колонии за госизмену

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 16 0

Кроме того, его признали виновным по статье об оправдании терроризма.

В Москве администратор Telegram-каналов получил 14 лет колонии за госизмену

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin

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Администратора двух Telegram-каналов приговорили в Москве к 14 годам колонии по статьям о государственной измене и оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на второй Западный окружной военный суд.

«Приговором суда стороннику одного из леворадикальных движений Елисееву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Подсудимый признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, а его уголовное дело было рассмотрено по его заявлению в особом порядке», — говорится в сообщении суда.

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