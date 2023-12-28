«Я категорически против»: Отар Кушанашвили высказался о вечеринке Ивлеевой

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 82 0

Отар Кушанашвили встал на защиту Анастасии Ивлеевой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Telelegram / телеграм-канал Отара Кушанашвили / kakovo_otar; 5-tv.ru

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Шоумен решил поделиться своим мнением о скандальной вечеринке. На чьей он стороне?

Телеведущий Отар Кушанашвили не смог протий мимо «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. Но в отличие от многих других звезд, он встал на защиту блогера.

Шоумен опубликовал видео в своем Telegram-канале, где призвал прекратить нападки на Ивлееву. При этом он отметил, что вечеринка была «идиотской», а те, кого звезда пригласила на мероприятие, оказались ей вовсе не друзьями.

«Сначала приперлись, а потом отреклись! Про этих людей мне все понятно было еще давно. Но считаю истерику вокруг Ивлеевой недопустимой, потому что в основе этого — желание ее уничтожить. Я категорически против этого», — заявил Кушанашвили.

К слову, телеведущий сам неоднократно попадал в громкие скандалы. Например, на одной телевизионной передаче, которая была посвящена Евровидению, он от волнения начал нецензурно выражаться, чем неприятно удивил собравшихся. На матче Россия — Португалия Отар был не согласен с рефери и выбежал на поле. Это привело к штрафу и дисквалификации нашей сборной.

Несмотря на бурную молодость, шоумен полностью отказался от алкоголя и запрещенных веществ. Как говорил Отар, это произошло после инцидента в 2019-м, когда он едва не умер на глазах у собственных детей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в распоряжении Пятого канала появились референсы к скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Среди фотографий есть даже образ, который выбрал для себя певец Дима Билан.

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