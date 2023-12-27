Эротика «по-Ивлеевски»: в распоряжении Пятого канала появились референсы к голой вечеринке

Недавно стала известна стоимость «голой» вечеринки Ивлеевой. Вечеринка в клубе обошлась блогеру минимум в 3,6 миллиона рублей.

В распоряжении 5-tv.ru появились референсы к скандальной голой вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Среди фотографий есть даже образ, который в итоге и подобрал для себя певец Дима Билан.

Референсы к скандальной голой вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Фото: 5-tv.ru

Недавно стала известна стоимость «голой» вечеринки знаменитости. Тусовка в клубе обошлась блогеру минимум в 3,6 миллиона рублей.

«Голая» вечеринка Ивлеевой стала чуть ли не самым скандальным событием года. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с Оксаной Самойловой, Дима Билан и даже Ольга Орлова. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked — минимум одежды. Сама Ивлеева нарядилась в черный пеньюар и туфли на высокой платформе.

Референсы к скандальной голой вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Фото: 5-tv.ru

Компания МТС уже расторгла рекламный договор с Ивлеевой после нашумевшей вечеринки. В компании был розыгрыш, победитель которого мог встретиться с амбассадорами МТС — Дмитрием Нагиевым и Анастасией Ивлеевой. Теперь условия акции изменились — блогера исключили из числа амбассадоров, победитель акции сможет увидеться лишь с актером Дмитрием Нагиевым.

На данный момент Филипп Киркоров, Билан, Джиган, Милявская и даже сама Ивлеева уже записали ролики в которых извинились перед гражданами России. Но уже поздно — на знаменитость подан гражданский иск. С Анастасии требуют взыскать один миллиард рублей.

Референсы к скандальной голой вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Фото: 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщил, что налоговая заинтересовалась счетами Ивлеевой после «голой» вечеринки. ФНС выяснит, платила ли известная блогерша налоги.