Эротика «по-Ивлеевски»: в распоряжении Пятого канала появились референсы к голой вечеринке

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 118 0

В распоряжении Пятого канала появились референсы к голой вечеринке Ивлеевой

Эротика «по-Ивлеевски»: в распоряжении Пятого канала появились референсы к голой вечеринке

Фото: www.globallookpress.com / Екатерина Чеснокова

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Недавно стала известна стоимость «голой» вечеринки Ивлеевой. Вечеринка в клубе обошлась блогеру минимум в 3,6 миллиона рублей.

В распоряжении 5-tv.ru появились референсы к скандальной голой вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Среди фотографий есть даже образ, который в итоге и подобрал для себя певец Дима Билан.

референсы к скандальной голой вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.Референсы к скандальной голой вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Фото: 5-tv.ru

Недавно стала известна стоимость «голой» вечеринки знаменитости. Тусовка в клубе обошлась блогеру минимум в 3,6 миллиона рублей.

«Голая» вечеринка Ивлеевой стала чуть ли не самым скандальным событием года. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с Оксаной Самойловой, Дима Билан и даже Ольга Орлова. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked — минимум одежды. Сама Ивлеева нарядилась в черный пеньюар и туфли на высокой платформе.

ивлеева  Референсы к скандальной голой вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Фото: 5-tv.ru

Компания МТС уже расторгла рекламный договор с Ивлеевой после нашумевшей вечеринки. В компании был розыгрыш, победитель которого мог встретиться с амбассадорами МТС — Дмитрием Нагиевым и Анастасией Ивлеевой. Теперь условия акции изменились — блогера исключили из числа амбассадоров, победитель акции сможет увидеться лишь с актером Дмитрием Нагиевым.

На данный момент Филипп Киркоров, Билан, Джиган, Милявская и даже сама Ивлеева уже записали ролики в которых извинились перед гражданами России. Но уже поздно — на знаменитость подан гражданский иск. С Анастасии требуют взыскать один миллиард рублей.

ивлееваРеференсы к скандальной голой вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Фото: 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщил, что налоговая заинтересовалась счетами Ивлеевой после «голой» вечеринки. ФНС выяснит, платила ли известная блогерша налоги.

-2° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.71
-0.26 101.35
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:14
«Симптоматичное отклонение»: Байден резко изменил позицию по помощи Украине
20:53
Эротика «по-Ивлеевски»: в распоряжении Пятого канала появились референсы к голой вечеринке
20:47
Обернется проблемами? Россияне перед Новым годом стали чаще покупать рептилий
20:26
Ушел из жизни сценарист «Юрьева дня» и «Фауста»
20:10
«Предложения постоянно приходят»: Мизулина рассказала о съемках в кино
19:58
«И да, важное»: Евгений Папунаишвили шокировал новостями из личной жизни

Сейчас читают

Предновогодье в Киеве: люди унывают и нищают, власти гребут миллиарды
«Любовь способна растопить сердце»: SHAMAN рассказал, каково быть Дедом Морозом
«Покроет передовую и тылы»: что из себя представляют новые военные российские разработки
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса