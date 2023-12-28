Минкульт Польши ликвидирует государственные СМИ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 21 0

Глава минкультуры Польши Сенкевич ликвидировал гостелеканал, радио и агентство

Минкульт Польши ликвидирует государственные СМИ

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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С чем связано такое радикальное решение против телеканала, радиостанции и информационного агентства?

Польское Министерство культуры начал процесс по ликвидации ряда государственных СМИ. Об этом сообщил глава ведомства Бартоломей Сенкевич, его речь правительство страны опубликовало на своем официальном сайте.

«В связи с решением президента Польши о прекращении финансирования государственных СМИ я принял решение начать процедуру ликвидации компаний Польское телевидение, Польское радио и Польское информационное агентство», — сообщает министр.

Сенкевич уточнил, что в компаниях пришло время провести реструктуризацию, чтобы исключить возможный шквал увольнений работников из-за отсутствия возможности платить им заработную плату, а также продолжить работу этих компаний. По закону владелец имеет право остановить процесс ликвидации в любой момент.

Неделю назад Сенкевич уже отстранил от работы председателей правлений средств массовой информации, в то же время назначив новые органы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что польская наемница найдена мертвой после конфликта с пьяным боевиком ВСУ.

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