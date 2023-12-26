Обстоятельства смерти Катарины Мельничук официально не разглашаются.

Тело польской наемницы с позывным «Апач» Катарины Мельничук было найдено в собственной постели. Незадолго до кончины она заявляла, что стала жертвой пьяного боевика ВСУ, который устроил ДТП возле Лимана.

Об аварии сама наемница рассказала незадолго до смерти.

«Вчера пьяный солдат въехал в мою машину в Лимане. Не знаю, можно ли ее починить в третий раз, но я сделаю все, что смогу, чтобы получить автомобиль, который выдерживает эти суровые территории», — писала девушка в своем блоге в соцсетях.

Однако назвать имя украинца, с которым у нее произошел конфликт, «Апач» так и не успела.

«Мы узнали о кончине Апач пару часов назад. Все, что нам известно, это то, что ее тело обнаружили в ее постели 24 декабря 2023 года», — сообщает одна из проукраинских европейских организаций на своей официальной странице.

Катарина Мельничук до приезда на Украину жила в Великобритании, а после начала СВО пополнила ряды иностранных наемников, вступивших в ВСУ. Сначала она называла себя «боевым медиком» и собиралась помогать только как волонтер, но потом взяла в руки оружие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили двух наемников из Колумбии.