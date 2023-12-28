Процесс мучителен: как именно ожирение убьет вас с годами

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 35 0

Эндокринолог Петрова: ожирение провоцирует сердечно-сосудистые заболевания

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Что произойдет, если снизить массу тела всего на 10%?

Ожирение может стать причиной множества опасных заболеваний. Об этом 5-tv.ru заявила врач-эндокринолог Ирина Петрова.

Она отметила, что наличие ожирения и его степень оценивают с помощи индекса массы тела. Чем он выше, тем больше риск столкнуться с заболеваниями — однако индекс не позволяет врачу определить распределение жировой массы тела в организме человека.

«Поэтому мы используем такой параметр, как окружность талии. В норме окружность талии у мужчины должна быть 94 сантиметра, у женщины — 80 сантиметров. И при повышении этого показателя возрастают и риски хронических заболеваний, которые появляются при ожирении», — пояснила специалист.

Так, это заболевания сердечно-сосудистой системы, а именно артериальная гипертензия, дислепидемия, ишемическая болезнь сердца, острые сосудистые заболевания, инсульты, инфаркты, которые являются самыми частыми причинами смертности в России. Кроме того, ожирение провоцирует болезни эндокринной системы: инсулинорезистентность, которая приводит к сахарному диабету второго типа.

Также серьезно страдает и щитовидная железа. Могут возникнуть как мужское, так и женское бесплодие, импотенция, понизиться либидо.

«Избыточная масса тела опасна и для опорно-двигательной системы, в первую очередь для коленных суставов и поясничного отдела позвоночника. Также жировая ткань влияет негативно на желчно-кишечный тракт, вызывая желчнокаменную болезнь, неалкогольную жировую болезнь печени. Это заболевание лежит в основе ряда злокачественных новообразований, таких как рак молочной железы, предстательной железы, рак кишечника или желудка», — добавила она.

Нервная система также серьезно страдает — ожирение может спровоцировать психические заболевания, такие как депрессия, повышенная тревожность, снижение критического мышления. Однако, если снизить вес на 10% от исходной массы тела, можно уменьшить риски развития сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

«И аж на 40% снизится риск развития злокачественных новообразований», — подытожила Петрова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сделать стол на Новый год полезным и диетическим.

-2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
91.71
-0.26 101.35
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:00
Скачок до 70%: сколько стоят продукты к Новому году в регионах России
13:42
«Скатиться можно очень легко»: как хайпуют российские селебрити
13:37
«Скрывать нечего»: почему Анатолий Локоть покидает пост мэра Новосибирска
13:27
Засветился: кто еще из знаменитостей был на «голой» вечеринке Ивлеевой
13:18
В лидерах телеэфира: как прошла презентация бизнес-клуба Пятого канала
13:11
«В полной секретности»: Лавров узнал о тайной встрече по «формуле Зеленского»

Сейчас читают

Адвокат Демидов прокомментировал иск в отношении Ивлеевой
Журналистское расследование: что подорожало в российских магазинах перед Новым годом?
Задержан подозреваемый в убийстве самарского адвоката Калиниченко
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса