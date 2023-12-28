Процесс мучителен: как именно ожирение убьет вас с годами

Что произойдет, если снизить массу тела всего на 10%?

Ожирение может стать причиной множества опасных заболеваний. Об этом 5-tv.ru заявила врач-эндокринолог Ирина Петрова.

Она отметила, что наличие ожирения и его степень оценивают с помощи индекса массы тела. Чем он выше, тем больше риск столкнуться с заболеваниями — однако индекс не позволяет врачу определить распределение жировой массы тела в организме человека.

«Поэтому мы используем такой параметр, как окружность талии. В норме окружность талии у мужчины должна быть 94 сантиметра, у женщины — 80 сантиметров. И при повышении этого показателя возрастают и риски хронических заболеваний, которые появляются при ожирении», — пояснила специалист.

Так, это заболевания сердечно-сосудистой системы, а именно артериальная гипертензия, дислепидемия, ишемическая болезнь сердца, острые сосудистые заболевания, инсульты, инфаркты, которые являются самыми частыми причинами смертности в России. Кроме того, ожирение провоцирует болезни эндокринной системы: инсулинорезистентность, которая приводит к сахарному диабету второго типа.

Также серьезно страдает и щитовидная железа. Могут возникнуть как мужское, так и женское бесплодие, импотенция, понизиться либидо.

«Избыточная масса тела опасна и для опорно-двигательной системы, в первую очередь для коленных суставов и поясничного отдела позвоночника. Также жировая ткань влияет негативно на желчно-кишечный тракт, вызывая желчнокаменную болезнь, неалкогольную жировую болезнь печени. Это заболевание лежит в основе ряда злокачественных новообразований, таких как рак молочной железы, предстательной железы, рак кишечника или желудка», — добавила она.

Нервная система также серьезно страдает — ожирение может спровоцировать психические заболевания, такие как депрессия, повышенная тревожность, снижение критического мышления. Однако, если снизить вес на 10% от исходной массы тела, можно уменьшить риски развития сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

«И аж на 40% снизится риск развития злокачественных новообразований», — подытожила Петрова.

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