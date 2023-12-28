МО РФ: за ночь уничтожено два беспилотника в небе над Крымом

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 26 0

Угроза устранена с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

МО РФ: за ночь уничтожено два беспилотника в небе над Крымом

Фото: Шамуков Руслан / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За ночь уничтожено два беспилотника в небе над Крымом. Угроза устранена с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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Атака беспилотников на регионы России
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